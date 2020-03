Entscheidung in Kevelaer : Stadt zieht weiter Kindergarten-Beiträge ein

Kevelaer Für Eltern ist aber eine Stundung möglich. Eventuell wird das Geld später zurückerstattet.

Die Kindergärten und Schulen sind auch in Kevelaer aktuell bis auf eine Notbetreuung geschlossen. Die Gebühren für die Kita und den Offenen Ganztag (OGS) laufen allerdings weiter, obwohl die Eltern das Angebot derzeit gar nicht nutzen können. Daher haben sich die Fraktionsvorsitzenden mit der Verwaltungsspitze am Dienstag per Telefonkonferenz über das Thema ausgetauscht.

Am Ende verständigten sich die Politiker mit dem Bürgermeister und dem Leiter des Fachbereichs Jugend und Schulen Ulrich Berns darauf, die Elternbeiträge für Kindergarten und OGS zunächst weiter in voller Höhe einzuziehen. Allerdings soll im Juni in Jugendhilfe- und Schulausschuss darüber diskutiert werden, ob das Geld an die Eltern zurückgezahlt wird. Dann sei hoffentlich absehbar, über welchen Zeitraum und welche konkreten Kosten man sich eigentlich unterhalte, da derzeit nicht klar ist, wann Schulen und Kindergärten wieder öffnen. Die Beiträge machen monatlich einen sechsstelligen Betrag für die Stadtkasse aus.