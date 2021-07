DJs legen in Kevelaer für die gute Sache auf : Benefiz-Festival für Hochwasseropfer

DJs legen für den guten Zweck im Bootshaus in Kevelaer auf. Foto: Jan Heesen

Kevelaer Im Bootshaus legen in Kevelaer am Samstag DJs für den guten Zweck auf. Organisatoren sind die Veranstalter des Festivals „City of Flowers“.

Wie viele Straelener war Dirk Roosen am Wochenende nach Arcen gefahren, um beim Kampf gegen das Hochwasser an der Maas zu kämpfen. Für ihn eine Selbstverständlichkeit, auch weil er dort Familie hat. Zusammen füllte man Sand in Säcke und schleppte diese dann auf die Deiche, um die Dämme zu sichern.

Dabei entstand die Idee, eine Aktion ins Leben zu rufen, um allen die Möglichkeit zu geben, ihren Beitrag zu leisten, den vom Hochwasser betroffenen Menschen zu helfen. Da Roosen zu den Organisatoren des DJ-Festivals City of Flowers (COF) in Straelen gehört, war schnell die Idee geboren, mit einem Benefiz-Festival Spendengelder für die Flutopfer zu sammeln. Dann ging alles recht schnell Er gewann Mike Püllen (Starlack), Jannik Hensen (Dekor Event) und Mark Moors vom Bootshaus als Partner, die alle von der Initia­tive begeistert waren.

Schnell stand das Konzept für das Benefiz-Event für die Opfer der Flutkatastrophe. Das Bootshaus in Kevelaer am Hoogeweg wird zu einer kleinen Festival-Area umgebaut. Dort steigt am Samstag, 24. Juli, ab 15 Uhr das „COF Helping Hands Festival“. Mit dabei sind DJs (unter anderem Krumm & Schief, Michael Hülsen, sowie City of Flowers DJs) und Live Acts. Es gibt Cocktails, Spezialitäten der hauseigenen Küche und eine Tombola. Gespendet wird auch der Gewinn aus den Getränken.

„Angesprochene regionale Unternehmen haben sich sofort bereit erklärt, an dieser Aktion teilzunehmen und sich in Form von Gutscheinen oder Eintrittskarten zu beteiligen“, berichtet Dirk Roosen. Auch der Bürgermeister unterstütze die Aktion und wolle am Samstag kommen.

Auf die entsprechenden Corona-Bedingungen wird geachtet. Einlass ist nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene. Bei dem Festival gibt es keine Masken- und Abstands­pflicht. Allerdings appellieren die Veranstalter an alle, entsprechend vorsichtig zu sein.

Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten gibt es nur an der Tageskasse. Alle Akteure sind kostenlos dabei. Der gesamte Erlös wird auf ein nationales Spendenkonto eingezahlt.