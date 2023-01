Party in Kevelaer House und Electro zu Altweiber

Nach längerer Zeit findet in diesem Jahr an Altweiber wieder eine Karnevalsparty für alle Personen ab 16 Jahren im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer statt. Ab 16 Uhr können die verkleideten Besucher feiern und tanzen. „Wir freuen uns, dass wir einen Ort schaffen können, an dem alle Karnevalisten eine gute Zeit verbringen können“, sagt Julian Binn, Veranstaltungskaufmann beim Kevelaer Marketing. Für die richtige Karnevals- und Partymusik soll zunächst Dominik Maas vom DJ-Duo „TVØ BOYZ“ sorgen. Zur späteren Stunde wird dann noch das DJ-Duo „Teeke“ mit House- und Elektro-Musik die Veranstaltung abrunden. Untermalt wird die Veranstaltung durch eine einzigartige Lichtshow, die von den Technikern des Konzert- und Bühnenhauses erstellt wird sowie eine karnevalistische Dekoration.