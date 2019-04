Ökologie in Kevelaer : Eisblockwette am Roermonder Platz

Kevelaer Wie groß ist der Temperatur-Unterschied zwischen einem gedämmten und einem ungedämmten Haus? Bei der bis zum 5. Mai laufenden Wette in Kevelaer sind alle aufgerufen, fleißig mitzuraten.

Gerade die aktuellen Wechsel zwischen warmem Sommerwetter und kälteren Tagen zeigen, dass ein optimal gedämmtes Haus wichtig ist, um Energie zu sparen. „Doch das Thema ist eben ziemlich trocken und viele Leute rollen dabei mit den Augen“, betonte Nina Jordan am Freitagmorgen, die für die Stadt Kevelaer unter anderem in der Abteilung Gebäudemanagement und Klimaschutz tätig ist. „Um das Thema anfassbar zu machen, gibt es nun bis zum 5. Mai die ‚Eisblockwette‘ auf dem Roermonder Platz.“

Dazu wurden am Freitag zwei Modellhäuser mit 250 Litern Eis gefüllt. Eines der kleinen Gebäude ist dabei ungedämmt, während das andere optimal abgeschirmt ist. „Natürlich schmilzt das Eis unterschiedlich schnell. Doch die Frage ist: Wie viele Liter werden in dem ungedämmten und wie viele in der optimal gedämmten Haus schmelzen? Der Unterschied ist das, auf das man tippen soll“, erklärte Jordan. „Die Antwort füllt man mit so einer kleinen Rechnung in die Wettkarten ein, die es an den Eisblock-Häusern auf dem Roermonder Platz gibt.“