Großeinsatz in Kevelaer : Feuerwehr löscht Hallenbrand – keine Gefahr mehr für Anwohner

Kevelaer Am Nachmittag ist eine Lagerhalle der Firma Klümpen an der Wettener Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Eine Gefahr durch Rauch besteht nicht mehr.

Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr hat es an der Wettener Straße in Kevelaer einen großen Feuerwehreinsatz gegeben: Dort war eine Lagerhalle für Lederwaren der Firma Klümpen in Brand geraten. „Auf dem Dach standen etwa 80 Quadratmeter einer Photovoltaikanlage in Vollbrand“, sagte Feuerwehr-Sprecher Markus Rademacher. Rund 50 Kräfte von drei Löschzügen sind angerückt, um das Feuer zu löschen. Sie starteten einen Löschangriff von zwei Seiten über einen Teleskopmast und eine Drehleiter. Die Kräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Menschen wurden nicht verletzt.

Weil zunächst unklar war, ob durch die starke Rauchentwicklung eine Gefahr für Anwohner ausging, hatte die Feuerwehr Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Die Gefahr ist vorüber, das Feuer ist vollständig gelöscht“, sagte Rademacher am späten Nachmittag. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

