Kevelaer : Einladung zu Kevelaerer Glaubensgespräch über Maria

Maria kommt in Kevelaer eine zentrale Bedeutung zu. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Passender könnte das Thema für einen Glaubensabend in Kevelaer nicht sein. Immerhin steht die Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Begegnung mit der Trösterin der Betrübten, Maria.

Das nächste Kevelaerer Glaubensgespräch findet am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr im Petrus-Canisius-Haus statt und hat Maria als Themenschwerpunkt.

Davor treffen sich die Teilnehmer wie gewohnt um 19.40 Uhr in der Sakramentskapelle (fakultativ) zur Friedensvesper.

Der 12. September ist das Fest „Mariä Namen“. „Dass, so wie der Umstand, dass in diesen Tagen der Höhepunkt der Marienwallfahrt in Kevelaer erlebt wird, war für die Überlegung Anlass, für diesen Termin das Thema ,Maria – die weibliche Dimension Gottes´ zu behandeln“, erklären die Veranstalter.