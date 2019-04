In Wetten : Förderverein unterstützt Hochseilgarten in der Grundschule

Förderverein unterstützt Hochseilgarten in der Grundschule

In Wetten

Wetten „Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen“: Nach diesem Motto übergab der Förderkreis der Städtischen Katholischen Grundschule Wetten vor einiger Zeit den neuen Hochseil-Klettergarten. Er wurde mit Unterstützung von Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ und dem Förderkreis finanziert.

Der Klettergarten wird von allen Kindern mit viel Spaß und Eifer bereits genutzt. Mit dem Projekt „Fit for Future“ und dem Förderkreis hat die Grundschule auch in Zukunft noch weitere Bewegungsmöglichkeiten für die Schulkinder geplant. Auch darauf werden sie sich sicher freuen. Denn damit wird das Motto „Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen“ auch weiter in Wetten umgesetzt.