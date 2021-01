Poitou-Stute für den Tierpark Weeze : Neue Eselin soll für Nachwuchs sorgen

Weeze Der Tierpark hat mit Unterstützung der Stiftung „Jetzt Weeze“ Stute Halma angeschafft. Das Tier hat sich auf der Anlage bereits eingelebt.

Die Suche war allerdings schwierig und zog sich hin. Denn in Tierparks oder Zoos gab es keine geeigneten Tiere, die man kostenlos oder per Tausch bekommen konnte. Also nahm Marie-Christine Kuypers wieder Kontakt mit dem Züchter in der Nähe von Gießen auf, bei dem der Tierpark bereits die anderen Poitou-Esel gekauft hatte. Gleich drei Damen standen hier zur Auswahl: Ein Tier passte genetisch nicht, ein anderes war zu jung, also entschied sich die Tierparkleiterin für Stute Halma, die jetzt nach Weeze kam. Dass der Hengst Anpassungsprobleme mit seiner neuen Partnerin haben wird, glaubt Marie-Christine Kuypers nicht: „Esel sind nicht wählerisch“, sagt sie lachend.