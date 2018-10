Evangelische Kirchengemeinde Weeze : Eine fröhliche Pfarrerin mit Bodenhaftung

Irene Gierke war zuletzt in Uedem tätig. Nun wird sie Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Weeze. Foto: schmelting

Weeze (RP) Die evangelische Kirchengemeinde Weeze bekommt ein neues Gesicht: Irene Gierke wird in dieser Woche offiziell als Pfarrerin eingeführt.

Geboren wurde Irene Gierke 1965 in Neuss. Die 53-Jährige ist verheiratet und hat drei Söhne, die mittlerweile fast alle erwachsen sind. Das Studium der evangelischen Theologie führte sie nach dem Abitur nach Bonn, sie beendete es dort 1993. Das dreijährige Vikariat leistete die Seelsorgerin in Krefeld-Ost bei Pfarrerin Anke Brüggemann-Diederichs. Von Elternzeiten unterbrochen, folgten Hilfsdienste in den Gemeinden Lobberich, Krefeld-Hüls sowie Krefeld-Oppum.

Ab 2007 koordinierte Irene Gierke die Ehrenamtlichen bei der Bahnhofsmission in Krefeld. Drei Jahre später ging sie in ihre Geburtsstadt zurück und übernahm eine Elternzeitvertretung in der Christuskirchengemeinde Neuss. Nach einem weiteren Jahr unterrichtete sie bis Ende 2013 evangelische Religion am Gymnasium Thomaeum in Kempen.

Im Januar 2014 landete Irene Gierke schlussendlich im evangelischen Kirchenkreis Kleve als Pfarrerin mit besonderem Auftrag und arbeitete dort in verschiedenen Gemeinden. Seit Herbst 2014 wurde sie in Uedem eingesetzt. In der „Region West“ eingebunden, stellt Irene Gierke als Pfarrerin in Uedem und Weeze die pfarramtliche Versorgung sicher, und das offiziell schon seit dem 1. September.

Über sich selbst sagt Irene Gierke: „Ich liebe den weiten Himmel über dem Niederrhein. Und ich liebe die Menschen, die unter diesem Himmel leben.“ Für ein anderes Hobby fährt sie schon mal weiter weg und verlässt den Niederrhein: Freizeitparks. Fahrgeschäfte mit Loopings, Schrauben oder freiem Fall bestaunt sie jedoch lieber mit festem Boden unter den Füßen.