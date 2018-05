Weeze : Einbruch nach Ablenkungsmanöver

Weeze Der Vorfall ereignete sich am Freitag an der Kevelaerer Straße in Weeze.

Von einem ungewöhnlichen Vorfall berichtet die Kripo Goch, die den Fall bearbeitet, aus Weeze. Am vergangenen Freitag klingelte zwischen 13.45 Uhr und 14.05 Uhr ein unbekannter Täter an einer Doppelhaushälfte an der Kevelaerer Straße in Höhe der Siegfried-Eulen-Straße. Der 13-jährige Sohn der dort wohnenden Familie war alleine zuhause und öffnete die Tür. Der Unbekannte bot seine Hilfe bei Arbeiten am Haus an. Der 13-Jährige lehnte die Hilfe ab und schloss die Tür.

Etwa fünf Minuten danach habe laut Polizei derselbe Mann wieder geklingelt und sei in den Garten hinter dem Haus gegangen. Der 13-Jährige schloss die Haustür und folgte dem Mann in den Garten. Der Unbekannte verstrickte den Jungen in ein Gespräch und lief mit ihm durch den Garten. Anschließend gingen sie zu einem Neubau in der Nachbarschaft. Der unbekannte Mann habe dort das Gespräch abgebrochen und sei in unbekannte Richtung weggegangen.

Der Junge ging daraufhin wieder nach Hause. Als seine Mutter sowie seine Schwester gegen 18 Uhr nach Hause kamen, fiel ihnen der Diebstahl von Schmuck und Bargeld aus den Schlafzimmern auf. Die Mittäter verschafften sich in der Abwesenheit des Jungen ganz offensichtlich durch die Kellertür Zutritt zum Haus und durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen zwei Schlafzimmer.



Der unbekannte Mann, der an der Tür geklingelt hatte und später den Jungen im Garten ablenkte, soll circa 25 Jahre alt und etwa 1,80 m groß gewesen sein. Er sprach deutsch mit englischem Akzent, habe eine dünne Statur und rot-blonde Haare. Zur Tatzeit sei er mit einem einteiligen schwarzen Arbeitsanzug mit langen Ärmeln und einer grauen Schirmmütze bekleidet gewesen.

Hinweise an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

(RP)