Renaturierung in Weeze : Einblicke in die neu gestaltete Niers

Eindrucksvoll wurde der Bereich am Tierpark umgestaltet. Archivfoto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze In Weeze hatten Besucher jetzt die Gelegenheit, sich ein Bild von der Renaturierung zu machen.

Mit orangefarbener Warnweste und Mütze versucht Tobias Wenzke vom Niersverband, dem Regen zu trotzen. Tatsächlich gibt er sogar stündlich Führungen, um zu erklären, was genau nun mit der Niers am Tierpark passiert ist und warum. Und es finden sich auch immer wieder Leute, die sich vom Regen nicht abschrecken lassen, auch wenn nicht alle an Gummistiefel gedacht haben.

Es ist allgemein nicht das Wetter, dass man sich beim Tierpark an diesem Sonntag unbedingt gewünscht hatte. Ändern ließ sich das aber nicht mehr, deshalb fand der „Tag zur Renaturierung“ der Niers wie geplant statt. „Die Bauarbeiten sind ja jetzt erstmal abgeschlossen und man kann davon auch schon etwas sehen, da hat es sich angeboten, so einen Tag zu veranstalten“, betonte Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers.

Für den Niersverband eine Chance, den Weezern zu zeigen, worin ihre Arbeit der letzten drei Monate bestand. Von Ende September bis kurz vor Weihnachten fanden die Bauarbeiten am Tierpark statt. Zuvor waren jedoch bereits sechs Monate Planungszeit nötig. Insgesamt kostete die Renaturierung 1,1 Millionen Euro, alleine 400.000 Euro davon entfielen auf die Bodenentsorgung.

Ziel der Renaturierung war vor allem der Hochwasserschutz und eine natürliche biologische und ökologische Entwicklung des Gebiets zu begünstigen. Dafür wurde der Fluss in seinem Profil verändert und verbreitert. „Die Niers war eigentlich völlig gerade, wir haben dafür gesorgt, dass sie jetzt in zwei Schleifen durch den Tierpark verläuft“, erklärt Tobias Wenzke. Ein weiteres wichtiges Thema waren Auen, die nun entstanden sind und auch nötig waren. „Die Niers ist sehr tief. Wir haben die bisher sehr steilen Ufer abgesenkt“, so Wenzke. Das Einzige, was nun noch ansteht, ist eine Pflanzung von Bäumen, insgesamt möchte man das Gebiet aber möglichst sich selbst überlassen.