Tierpark Weeze: Ein Turm für die Fledermaus

WEEZE Strom wird vom Trafo in Weeze schon lange nicht mehr weitergeleitet. Stattdessen sollen sich hier Tiere niederlassen: Oben sollen Greifvögel einziehen, im Keller die fliegenden Nachtjäger. Das Gebäude wird in den Tierpark integriert.

In Weeze wird das passieren. Das Bauwerk soll in den neuen Infopfad einbezogen werden. Die Besucher werden über verschiedene Infotafeln an Arten der Region wie Fledermäuse, Steinkäuze oder Insekten herangeführt. Das Gelände rund um die Tafeln soll so gestaltet werden, dass sich die angesprochenen Arten dort auch wohl fühlen könnten. Einmal soll den Besuchern so gezeigt werden, welche Ansprüche die Tiere an ihre Umgebung haben. Gleichzeitig hoffen die Verantwortlichen natürlich darauf, dass dadurch auch wieder Arten angesiedelt werden. Über QR-Codes können die Infos auch auf Tablet oder Smartphone abgerufen werden.