Spenden für Projekte von Pater Julien : Hilfe aus Weeze für den Kongo

Pater Julien freute sich besonders über den Traktor, der jetzt von Weeze aus auf dem Weg nach Kinshasa ist. Foto: Pater Julien

Weeze Pater Julien hat in seiner Heimat diverse Hilfsprojekte ins Leben gerufen. Vom Niederrhein kommt viel Unterstützung. Ein Trecker ist auf dem Weg nach Afrika, jetzt werden Spenden für die Wasserversorgung gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Pater Julien ist in der Gemeinde St. Cyriakus bestens bekannt. Regelmäßig kommt der afrikanische Geistliche im Sommer aus seinem Heimatland Kongo an den Niederrhein, um in der Pfarrei die Urlaubsvertretung zu übernehmen. 2020 war das nicht möglich. Wegen der Corona-Lage war es für ihn nicht möglich, seine Heimat zu verlassen. „Er nutzte aber die Zeit, um verschiedene Hilfsprojekte im Kongo auf den Weg zu bringen“, berichtet Pfarrer Klaus Martin Niesmann.

Als Pater Julien 2021 dann wieder nach Weeze kommen konnte, stellte er hier seine Projekte vor und konnte sich dabei bereits über viel Unterstützung freuen. Eine fünfstellige Summe sei zusammen gekommen, um den Menschen in Kongo zu helfen. Besonders gefreut hat sich der Pater über eine ganz praktische Hilfe. Über Kontakte von Landwirt Johannes van Husen war es gelungen, mit Spendengeldern einen Trecker in Kleve anzukaufen. „Als Pater Julien den Traktor gesehen hat, kannte seine Freude keine Grenzen. Das war ein echtes Highlight für ihn“, berichtet Pastor Niesmann. Inzwischen ist der Trecker auf dem Weg in den Kongo. Er befindet sich auf einem Schiff und soll Mitte Januar in Kinshasa ankommen.

Im Kongo werden mit Hilfe aus Weeze große Wassertanks installiert, aus denen die Bevölkerung Wasser pumpen kann. Foto: Pater Julien

Info Team aus Weeze bittet um Spenden Aufruf Das Team „Brunnen für Kinshasa“ aus Weeze ruft zu einer Spendenaktion aufrufen und bittet, das Vorhaben zu unterstützen. Mit im Boot ist die Pfarrgemeinde St. Cyriakus.



Das Konto Wer helfen möchte, kann seine Spende daher auf das Konto des Pfarramtes St. Cyriakus Weeze überweisen. Als Verwendungszweck sollte „Brunnen für Kinshasa“ angegeben werden. Bei Beträgen über 50 Euro wird anschließend automatisch eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Die Kontonummer lautet IBAN: DE80 3206 1384 0803 9901 23 bei der Volksbank an der Niers. Das Team „Brunnen für Kinshasa“ bedankt sich für die Unterstützung.

Bei Pater Julien steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt. Ein besonderes Anliegen ist, die Wasserversorgung zu verbessern. Viele Einwohner leben dort in Armut, haben keine Aussicht auf Arbeit, sie haben nicht das Nötigste zu essen und kein Wasser. Um das nötige Trinkwasser zu bekommen, müssen sie über weite Entfernungen zu einem Brunnen „pilgern“, um in eigentlich nicht geeigneten Behältern Wasser zu besorgen.

Pater Julien betreut ein in seiner Nähe liegendes Krankenhaus ohne Wasseranschluss. Hier soll in einem ersten Schritt versucht werden, kurzfristig zu helfen, um eine Wasserversorgung herzustellen. Die dafür erforderlichen Geräte und Zubehörteile sind im Kongo vorhanden und können kurzfristig erworben werden, wenn die nötigen Finanzmittel vorhanden sind. Dabei geht es um eine Summe von etwa 6500 Euro. In Weeze hat sich die Gruppe „Brunnen für Kinshasa“ zusammengefunden, die Spenden für das Brunnenprojekt sammelt.

Mit Unterstützung aus Weeze wird ein Wasserprojekt im Kongo unterstützt. Foto: Pater Julien

Ziel ist, die Wasserversorgung und damit die Situation in dem Krankenhaus sowie in dem Stadtteil Camp Luka zu verbessern. Dazu sollen Zapfstellen eingerichtet werden. Das Viertel Camp Luka liegt im Herzen der Stadt Kinshasa, ist aber nach wie vor isoliert und schwer zugänglich. Es gibt eine hohe Konzentration von Menschen, hauptsächlich Migranten, die auf der Suche nach Arbeit und besseren sozialen Bedingungen gekommen sind.