Ostern in Kevelaer : Licht des Glaubens

Die Kerzen tragen erheblich zur besonderen Atmosphäre auf dem Kapellenplatz in Kevelaer teil. Foto: Latzel

KEVELAER Wer gläubig ist und Kevelaer besucht, der zündet am Kapellenplatz auch eine Kerze an. Die Lichter sorgen für die besondere Atmosphäre.

Nichts ist schwieriger, als die Zahl der Pilger zu schätzen. Denn es gibt keine zuverlässige Statistik, die erfasst, wer als Wallfahrer und wer nur als Tourist nach Kevelaer kommt. Von den Pilgern melden sich auch nur die Gruppen offiziell an. Doch viele kommen alleine oder mit der Familie, um ihr Anliegen vor die Trösterin der Betrübten zu bringen. Diese Wallfahrer registriert niemand. Daher nutzen die Verantwortlichen des Wallfahrtsbüros einen ganz eigenen Gradmesser, um die Resonanz eines Pilgerjahres zu bestimmen: die Kerzen am Kapellenplatz. „Durch die Zahl der verkauften Lichter können wir die Zahl der Pilger annähernd schätzen“, erläutert Thomas Selders, Verwaltungsleiter des Priesterhauses. In die Schätzungen fließen auch Zählungen bei den Gottesdiensten ein. Rund 800.000 Wallfahrer waren es zuletzt, wurde überschlagen. Eine Zahl, die seit einiger Zeit stabil ist.

Die Kerzen am Kapellenplatz haben seit Jahrzehnten das gleiche, schlichte, weiße Design. Die Firma Leuker aus Kevelaer liefert die Lichter seit 1907, davor stellten die Canisianer die Kerzen im Priesterhaus noch selbst her. Leuker nutzt für die Kerzen nur reines Paraffin, das mit dem Tropfwachs gemischt wird, der regelmäßig aus den Auffangbehältern am Kapellenplatz eingesammelt wird. Recycling in der Wallfahrtstadt gewissermaßen. Allerdings kann vom Tropfwachs nur eine bestimmte Menge beigemischt werden, denn das Material im Auffangbehälter ist nicht rein. Denn viele Pilger bringen eigene Kerzen mit. Oft mit einer Beschriftung für das persönliche Anliegen. Für viele ist die Kerze auch so etwas wie ein Licht des Glaubens.

INFO Kerzen von zwei Firmen aus Kevelaer Lange Tradition Seit 1904 stellt die Firma Leuker die Kerzen für den Kapellenplatz her. Das Parafin dafür kommt aus Hamburg. Mit Beginn der Wallfahrtzeit am 1. Mai steigt die Nachfrage nach Kerzen am Kapellenplatz rapide an. Jetzt zur Osterzeit liefert Leuker auch die Osterkerzen für die sechs Kirchen in St. Marien.



Basilika Die Kerzen für die Marienbasilika liefert die Firma Bloemen. Auch sie kommt aus Kevelaer

50 Cent kostet die kleine Kerze, einen Euro die große. Das Bezahlen am Kapellenplatz läuft auch in digitalen Zeiten ganz profan wie seit vielen Jahrzehnten ab. Wer eine Kerze möchte, nimmt sie einfach aus dem offenen Fach, das Geld wird durch einen Schlitz in die Kasse über den Kerzen geworfen. Die Wallfahrtsstadt hat ein Urvertrauen zu den Menschen. Wer in Kevelaer Kerzen für eine Fürsprache kauft, der bezahlt sie auch. Auch mit Diebstählen gab es bislang keine Probleme. Trotzdem wird die kleine Kerzenkasse regelmäßig geleert. Man kann ja nie wissen.

Bezahlt wird bar. Foto: Latzel

Und gerade die Kerzen prägen für viele das Bild auf dem Kapellenplatz. „Vor allem am Abend ist das ein tolles Bild, das den Platz eine ganz besondere Atmosphäre gibt“, sagt Selders. Die Lichter dürfen so lange brennen bis sie von selbst erlöschen. Einmal die Woche zündet auch Selders eine Kerze an. „Für viele Kevelaerer gehört das einfach dazu, und in der Minute wenn man das Licht aufstellt und anzündet, dann ist man auch Pilger. Auch wenn du selbst aus der Stadt kommst.“

Die besondere Faszination für brennende Kerzen ist vor allem bei der Tamilen-Wallfahrt zu spüren. Dann brennen so viele Lichter wie nie im Jahr in der Stadt. Für die Christen aus Sri Lanka können die Kerzen auch nicht groß genug sein. Daher werden in den Läden am Kapellenplatz zur Tamilenwallfahrt besonders große Lichter angeboten. Manche überragen sogar die Kinder, die in ihren Kommunionkleidern zur Wallfahrt kommen. Da diese Kerzen nicht in die üblichen Aufsteller am Kapellenplatz passen, werden extra große Ständer aufgestellt.