Weeze : Der neue Tierpark-Kalender ist da

Weeze Im Sommer konnten die Besucher der Anlage ihre Lieblingsfotos einschicken. Die schönsten 13 Bilder sind im neuen Kalender zu finden.

Den Kalender kann im Onlineshop (shop.tierparkweeze.de) des Tierparks für 9,50 Euro gekauft werden. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo durch den Lockdown eine Abholung des Kalenders im Tierpark nicht möglich war, kann jetzt auch „Abholung“ als Versandart ausgewählt werden. Zu beachten sind hierbei jedoch die Zeiträume, in denen der Kalender im Tierpark abgeholt werden kann (nur dienstags und freitags von 14 bis 16 Uhr in der Tierparkschule).

Im Onlineshop sind die Zahlungsarten erweitert worden, da in Zusammenarbeit mit der Sparkasse jetzt Payone als Zahlungsdienstleister hinzugekommen ist. Auch im Tourismusbüro im Rathaus Weeze kann der Kalender zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses gekauft werden (nur Barzahlung möglich). Auf dem Weezer Weihnachtsmarkt, der voraussichtlich am 27. November vor dem Rathaus stattfinden soll, kann der Kalender am Stand des Fördervereins erworben werden.