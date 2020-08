Prozess in Kleve : Irrland-Automatensprenger steht erneut vor Gericht

Kleve/Kevelaer Ein 29-Jähriger soll als Kopf einer Bande für vier Geldautomatensprengungen und mehrere Einbrüche verantwortlich sein. Seine mutmaßlichen Komplizen wurden bereits verurteilt.

Ein 29-jähriger Deutscher muss sich seit Montagvormittag vor dem Landgericht Kleve wegen schweren Bandendiebstahls in gleich mehreren Fällen verantworten. Der Angeklagte soll als Kopf eines Trios für teils erfolglose Geldautomatensprengungen in Tönisvorst, Moers, Mülheim-Kärlich und im Irrland in Twisteden verantwortlich sein. Der Automat am Eingang des Freizeitparks wurde im Oktober 2018 gesprengt. Unklar ist, ob die Täter damals tatsächlich an Geldscheine gelangten. Außerdem soll das Trio in eine Schule in Grefrath, in eine Kita in Meerbusch, eine Kneipe in Krefeld sowie in Wohnungen in Korschenbroich und Mühlheim an der Ruhr eingebrochen sein.