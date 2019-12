Planung in Kevelaer : Eilantrag gegen OW1-Bau abgelehnt

Planung in Kevelaer

KEVELAER Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat jetzt entschieden: Der Bau der Ortsumgehung kann beginnen. Trotz der Klagen.

Wichtige Nachricht am Tag vor dem symbolischen Spatenstich zur OW1: Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat den Eilantrag gegen den sofortigen Baubeginn abgelehnt. Das bedeutet: Die Umgehungsstraße kann gebaut werden. Wie berichtet, gibt es Klagen gegen die Genehmigung des Projektes. Da es sich aber um einen Planfeststellungsbeschluss handelt, hat eine solche Klage seit März 2019 keine aufschiebende Wirkung mehr, erläutert Jana Lorenz, Sprecherin des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Daher könne auch bei der OW 1 begonnen werden. Dagegen war geklagt worden, um doch noch eine aufschiebende Wirkung zu erreichen.

Dafür wäre es nötig gewesen, dass die Planung offensichtlich rechtswidrig ist oder die Interessen der Antragsteller Vorrang vor der Realisierung haben. Für beides habe das Gericht nicht genügend Anhaltspunkte gesehen, so Jana Lorenz. Daher sei das Eilverfahren abgelehnt worden. Die Entscheidung war am 11. Dezember getroffen worden.

Am Freitag will Verkehrsminister Hendrik Wüst in Kevelaer den ersten Spatenstich vornehmen. Bis richtig gebaut wird, wird es aber sicher noch zwei Jahre dauern.