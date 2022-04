Ehrungen bei der Sebastianus-Bruderschaft : Patronatsfest der Schützen in Winnekendonk

Winnekendonk Jetzt trafen sich die Schützen der St.-Sebastianus-Bruderschaft im Vereinslokal „Zur Brücke“. Unter anderem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Die St. Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk feierte jetzt nach zwei Jahren Corona-Abstinenz wieder ein Patronatsfest. Nach der Heiligen Messe, die von der Bruderschaft mitgestaltet wurde, trafen sich die Mitglieder und ihre Familien im Vereinslokal „Zur Brücke“. Nach einem gemeinsamen Essen wurden Schützen der Bruderschaft geehrt, die ihr Leistungsabzeichen Luftgewehr für das Jahr 2021 erfüllt hatten: Aaron Scholz und Johannes Schink in der Jugendklasse Bronze klein, Thorsten Thür in der Altersklasse Bronze, Markus Schink, Sylvia und Gerd Eyckmann in der Altersklasse Gold, Theo Brammen in der Seniorenklasse Gold.