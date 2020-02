Nachhaltigkeit in Kevelaer : Ehrenamtler tüfteln an 100. Reparatur

Bei der Reparier-Bar in Kevelaer werden kaputte Dinge zusammengeflickt. Die Initiative läuft so gut, dass es teilweise Wartezeiten gibt. Klimamanagerin Nina Jordan erzählt, wie das Ehrenamtsmodell funktioniert.

An diesem Dienstag war beim Verein „Reparier-Bar“ in Kevelaer viel los. Es ist ein besonderer Tag: Ein Jubiläum wird an diesem Tag gefeiert. Die 100. Reparatur steht vor der Tür. Die rund 40 Mitglieder im Alter von 40 bis 75 Jahren der Organisation stehen in den Startlöchern. Es wird gebastelt, Kuchen gegessen und vor allem repariert. Der Verein ist schon seit Juli 2019 am Start, um alte Gegenstände zu reparieren und den Nutzern noch etwas Freude daran zu schenken.