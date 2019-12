Unfall in Weeze : Ehepaar wird schwer verletzt

Weeze An der Autobahnabfahrt in Weeze gab es einen schweren Unfall.

(RP) Mit schweren Verletzungen mussten Fahrer und Beifahrerin eines VW-Golf am Samstag in das Krankenhaus gebracht werden. Das Ehepaar (62 und 61 Jahre) aus Weeze war gegen 14 Uhr auf der B9 in Richtung Weeze unterwegs, als es in Höhe der Autobahnabfahrt der A57 aus Fahrtrichtung Niederlande mit dem Ford-Transit eines 18-jährigen Niederländers aus Zeeland kollidierte, der die Autobahn verlassen hatte und auf die B9 in Richtung Goch einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.