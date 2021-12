Teil von Weezes Geschichte : Egon Hünnekens überreicht „Turmdrachen“ an Archiv

Egon Hünnekens überreicht „Turmdrachen“ an Archiv

Weeze Früher zierte die Figur das Dach des alten Rathauses. Nach dessen Abriss hatte ein Weezer den „Drachen“ in seiner Obhut. Nun geht er ins Archiv und bleibt Teil der Geschichte des Ortes.

Als im Jahr 1967 das Rathaus am Alten Markt in Weeze abgerissen wurde, erwarb Egon Hünnekens für zehn Mark, „ein hübsches Sümmchen in der damaligen Zeit“, den Turmhahn, der eigentlich ein Drache ist.