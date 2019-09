Wirtschaft in Kevelaer : EGN erwirbt Containerdienst Kohl

Wirtschaft in Kevelaer

Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) ist ab dem 1. Oktober Eigentümerin der Grundstücke und Anlagengüter der Kohl Containerdienst GmbH.

Heidi und Detlev Kohl, die das Unternehmen seit 1993 führen, freuen sich, in der EGN einen Käufer gefunden zu haben, der zu dem Containerdienst aus Kevelaer passt. „Dass der Standort und alle Strukturen des Unternehmens erhalten bleiben“, sagen sie, „ist für uns ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Veräußerung gewesen. Die Sicherheit der Arbeitsplätze und ein nachhaltiges Wachstumspotenzial sehen wir als absolute Pluspunkte der neuen Konstellation.“

Zunächst war das Unternehmen 16 Jahre in Winnekendonk ansässig, seit 2009 in Kevelaer, auf einer stetig wachsenden Fläche von mittlerweile 14.000 Quadramtern. Die Anlage ist zertifiziert nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Dadurch kann auch Sondermüll, wie zum Beispiel A4-Holz, Asbest und Dämmwolle, rechtlich korrekt entsorgt werden. Aus den eingesammelten Abfällen werden durch Sortierung und Aufbereitung Recyclingmaterialien hergestellt, die als Rohstoffe einsetzbar sind.

„Der Erwerb der Grundstücke und des Anlagevermögens des Kohl Containerdienstes stellt für die EGN eine attraktive Entwicklungsperspektive dar“, erklären EGN-Geschäftsführer Reinhard Van Vlodrop und Pierre Vincent. „In der Region des nördlichen Niederrheins können wir nun noch besser Transport- und Entsorgungskapazitäten anbieten. Das ergänzt unser bisheriges Leistungsspektrum optimal.“ Ein neuer Standort in Kevelaer biete für die EGN Optionen für eine Erweiterung nach Norden. Auch eine Verstärkung des Industrie- und Gewerbekundengeschäftes sei möglich.

Wirtschaft in Krefeld

Die EGN-Logistik- und Anlagenstandorte konzentrierten sich bisher auf die Kreise Viersen, Neuss, Düren, Aachen und Heinsberg sowie auf die Städte Krefeld, Düsseldorf und Köln. Im Gebiet nördlich der A 40, also in den Kreisen Kleve, Wesel und dem angrenzenden Ruhrgebiet gab es bisher keine eigenen Stützpunkte.

Das änderte sich im ersten Schritt mit dem Erwerb der D&H Baustoff Verwertungs-GmbH aus Kamp-Lintfort und der Jochims Transport GmbH aus Kerken. Und nun auch der zusätzliche Standort des Containerdienstes in Kevelaer.

Kohl hat seinen Sitz am Haagschen Weg in Kevelaer in direkter Nähe zur B 9. Als Entsorgungsunternehmen für Bauschutt und Gewerbeabfälle sowie im Schrott- und Metallgeschäft etabliert, beschäftigt das Unternehmen 20 Mitarbeiter. Auf dem rund 14.000 Quadratmeter großen Gelände stehen Bürogebäude und zwei große Lagerhallen.