Ortsvorsteher von Kevelaer seit 1999 : „Kevelaer ist mir eine Herzensangelegenheit“

Kevelaer Edmund Bercker legt mit seinen 84 Jahren das Amt als Ortsvorsteher in jüngere Hände. Sein schönstes Erlebnis war das Wiedersehen mit einem Jugendfreund.

Edmund Bercker Nach jahrelanger Ratsarbeit und verschiedenen Engagements im kommunalen Raum übernahm ich 1999 das Amt des Ortsvorstehers für Kevelaer Mitte.Da ich jetzt das Alter von 84 Jahren erreicht habe, ist der Zeitpunkt gekommen, das Amt des Ortsvorstehers in jüngere Hände zu geben.

Was war Ihre spannendste Begegnung als Ortsvorsteher?

Bercker An diesem Amt gefiel mir vor allem die vielfältige Begegnung mit Kevelaerer Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Bei den Geburtstags- und Goldhochzeitsbesuchen traf ich häufig ehemalige Mitarbeiter und Weggefährten. So ereignete es sich auch, dass mir ein Geburtstagskind die Tür öffnete und sich als mein ehemaliger Jugendfreund vorstellte. Wir hatten zusammen in der Basilika bei dem damaligen Pastor Heinrich Maria ministriert und auch beim Wiederaufbau der völlig zerstörten Antoniuskirche für ein Speckbutterbrot Steine gekloppt. Danach hatten wir uns aber aus den Augen verloren.