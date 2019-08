Angebot in Kevelaer : Einkaufswagen für behinderte Kinder

Auch in Kevelaer gibt es jetzt diesen besonderen Wagen für behinderte Kinder. Foto: Edeka Zielke

KEVELAER Edeka Brüggemeier macht bei seinem Markt am Antwerpener Platz den Kunden ein Angebot, das in der Region noch die Ausnahme ist. Es gibt spezielle Einkaufswagen. Die Lebenshilfe lobt die Initiative.

Den Anstoß gab die konkrete Anfrage einer Kundin. Die hatte Zwillinge und fand die Einkaufswagen, in denen Babys sicher transportiert werden können, eigentlich ganz praktisch. Dumm nur: Diese Wagen gab es nicht für Zwillinge.

Also wandte sie sich an Edeka Brüggemeier, und dort brachte diese Anfrage ein Nachdenken in Gang. Das Unternehmen schaffte tatsächlich mehrere Zwillings-Baby-Einkaufswagen für Kleve an. „Wir haben bei der Gelegenheit aber auch einmal geschaut, was es sonst noch für einen Bedarf an besonderen Einkaufswagen geben könnte, und darauf haben wir reagiert“, sagt Michael Terhoeven, Sprecher von Edeka Brüggemeier.

Info Zehn Millionen Euro investiert Eröffnet Der Edeka-Markt am Antwerpener Platz ist im Mai eröffnet worden. Brüggemeier hat dort zehn Millionen Euro investiert.



Planung Seit vielen Jahren gab es das Ziel der Stadt, am Antwerpener Platz einen Supermarkt anzusiedeln. Nachdem der Interessent Kaufland abgesprungen war, war schließlich Brüggemeier in das Projekt eingestiegen.

Der Supermarkt hatte in seiner flammneuen Filiale am Antwerpener Platz in Kevelaer bereits ein seniorengerechtes Modell, das quasi wie ein Rollator beim Einkauf genutzt werden kann und auf den sich die Senioren auch hinsetzen und ausruhen können.

Weiter gab es bereits einen Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer, der vorne an den Rollstuhl geschnallt werden kann. Der Kunde fährt mit seinem Rollstuhl quasi in den Wagen hinein, dockt an und schiebt ihn vor sich her. Der Korb ist flacher als bei anderen Wagen.

Doch für Kinder mit Behinderungen gab es bislang keine Lösung. das hat sich geändert. Mittlerweile hat Brüggemeier auch einen Einkaufswagen mit einem speziellen Aufsatz. Der behindertengerechte Wagen eignet sich etwa für Kinder, die an den Rollstuhl gefesselt sind.

Ein solcher Einkaufswagen ist momentan noch die absolute Ausnahme in der Umgebung. Der Bedarf scheint aber vorhanden zu sein, denn auch in Viersen hat ein Edeka-Markt reagiert und die Wagen für Kinder mit Behinderung ganz neu angeschafft.

Die Initiative freut die Lebenshilfe Gelderland. „Da kann ich nur sagen: Boah, das ist mal eine äußerst positive Initiative“, sagt Geschäftsführer Günter Vos. Die Lebenshilfe habe sich die inklusive Gesellschaft auf die Fahne geschrieben. Die besonderen Einkaufswagen seien ein weiterer wichtiger Schritt. „Beim Einkaufen geht es schließlich auch um ein Erlebnis, auch für Kinder kann das zum Erlebnis werden.“ Nur sei es für Eltern mit behinderten Kindern oft schwierig, dieses gemeinsame Einkaufserlebnis zu haben.

Mit dem besonderen Einkaufswagen gebe es jetzt auch die Möglichkeit, dass die Familie zusammen einkaufen kann. Voß würde begrüßen wenn das Beispiel Schule machen würde.

Für den Lebenshilfe-Geschäftsführer ist der besondere Einkaufswagen ein weiterer Baustein auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. „Hier geht es um den Bereich Einkaufen, aber es gibt ja noch weitere, hier sind wir mit vielen im Gespräch“, berichtet Voß. Es geht da beispielsweise um eine einfache Sprache bei öffentlichen Einrichtungen und Behörden. „Das sind viele kleine Schritte, um allen Menschen die Teilhabe zu ermöglichen.“ Edeka Brüggemeier will jetzt Erfahrungen mit dem neuen Einkaufswagen sammeln. Noch gibt es ihn bisher nur in Kevelaer am Antwerpener Platz. Es sei aber durchaus eine Option, das Angebot auf andere Märkte auszuweiten, heißt es von Seiten des Unternehmens. In der Region ist so ein Einkaufswagen die Ausnahme. Weiter verbreitet sind die Modelle für Rollstuhlfahrer oder Senioren.