Duo „Miikado“ in Weeze : Fensterkonzert vor dem Seniorenheim

„Miikado“, das sind Chrisi Maas und Reiner van Treeck, bringen ein Ständchen am Theresien-Stift Weeze. Foto: Spütz

Weeze Das Duo „Miikado“ sorgte bei den Bewohnern des Theresien-Stift Weeze mit einem besonderen Auftritt für ein wenig Abwechslung vom tristen Alltag in schweren Zeiten. Weitere Konzerte sind möglich.

Von Heinz Spütz

Es war eine ebenso ungewöhnliche wie gelungene Aktion, mit der Chrisi Maas und Reiner van Treeck vom Musik-Duo „Miikado“ den Bewohnern eines Seniorenheims eine musikalische Freude bereiteten.

„Im Moment durchleben wir alle harten Zeiten“, sagt van Treeck, der seine erste Gitarre bekam, als die Beatles und Rolling Stones die Hitparaden stürmten, „und in solchen Zeiten muss man ganz einfach enger beieinanderstehen“. Dabei dachte er insbesondere an die ältere Generation, die in Seniorenheimen ohnehin ein eingeschränktes Leben führen, durch die Corona-Situation noch stärker eingeschränkt sind und die Besuche ihrer Angehörigen sehr vermissen.

Der Gitarrist ließ sich von verschiedenen Musikvideos zu seiner Idee inspirieren. Von diesem Gedanken besessen, setzte er sich umgehend mit seiner musikalischen Partnerin in Verbindung. Die Sängerin war von der Idee sofort angetan und nutzte ihre privaten Kontakte zu Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes im Seniorenhaus Theresien-Stift Weeze.

Schließlich war es schon so weit: Die beiden gaben ihr ungewöhnlichstes Konzert in ihrer langen Laufbahn – gratis. Ungewöhnlich deshalb, weil sie von ihrem Publikum durch eine breite Fensterfront getrennt waren und es bedingt durch die Spiegelungen im Glas nur schemenhaft erkennen konnten. Sicherheit genießt insbesondere in Altenheimen höchste Priorität. Umso überraschter war das Duo, als nach dem ersten Lied lauter Applaus durch die Glasscheiben drang – und das sollte sich bis zum Ende nicht mehr ändern.

„Es war schon anders als sonst, aber dafür sehr schön“, meinte die Sängerin nach ihrem Auftritt, „aber Musik verbindet und durch den ehrlichen Applaus der netten Leute wurden wir doch wunderbar entlohnt.“

Doch die Heimbewohner waren nicht die einzigen, die von dem Auftritt begeistert waren. Die halbe Nachbarschaft war auf die Musik aufmerksam geworden, verweilte auf ihren Balkonen oder kam „mal ebkes gucken“. „Die Musikauswahl habe ich dem Alter der Bewohner angepasst“, erklärte van Treeck. Dazu gehörten zum Beispiel Schlager aus den 60er Jahren, englische Evergreens, aber auch Stücke des Liedermachers Hannes Wader. Als Dank für die tolle Aktion überreichten die Pflegekräfte stellvertretend für die Bewohner den beiden Musikern eine dicken Strauß mit Blumen.

Das Duo „Miikado“ steht für Songs und Lieder aus allen Stilrichtungen. Zu ihrer Spezialität gehört es, so van Treeck, Lieder langsam und gefühlvoll zu machen. Beide kommen aus der Rockszene. Reiner van Treeck hat als Gitarrist unter anderem neun Jahre bei „Ion Tichy“ und 20 Jahre bei „Rough’n’Ready“ gespielt. Chrisi Maas wohnt seit 2007 in Weeze und wuchs in Oberwolfach in der Nähe des Schwarzwaldes auf. Sie singt in der Emmericher Rockformation „Tribal Voice“ und ist auch als Solosängerin buchbar.

Nach der erfolgreichen Aktion stellte sich zum Schluss die Frage, ob es sich bei dem Fensterkonzert am Seniorenheim um eine einmalige Sache gehandelt hat. „Nein, auf keinen Fall“, antwortet van Treeck, „interessierte Heime oder Krankenhäuser können gerne mit mir Kontakt aufnehmen und weitere Auftritte vereinbaren.“