Auf Mallorca ist Schluss Die DSDS-Reise für Weezerin ist vorbei

Am Mittwoch wurde die zweite Recall-Runde auf RTL ausgestrahlt. Die Kandidaten der 20. Staffel waren weiter auf der Insel Mallorca untergebracht und wohnten dort in Zelten anstatt – wie vielleicht erhofft – in einem Luxushotel. Nachdem in der Show, die am Samstag ausgestrahlt wurde, wenig Gesang zu sehen, gab es am Mittwoch endlich die ersten Mallorca-Auftritte vor der Jury. Ververgaert trat in einem Quartett zusammen mit Aileen Sager, Natalie Nock und Olivia Reichert auf.