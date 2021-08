Bande schmuggelte Kokain und Cannabis : Polizei zerschlägt Drogenring in Kevelaer

Polizei zerschlägt Drogenring in Kevelaer

Kevelaer Die Ermittler haben fünf Tatverdächtige festgenommen. Sie gehören zu einer Bande, die vor allem die Szene in der Marienstadt mit Cannabis und Kokain versorgt hat. Drogen wurden auch in Kevelaer angebaut.

Die Ermittlungen gegen die Bande zogen sich laut Polizeisprecherin Anna Stammen schon länger hin. Mehr als ein Jahr beobachteten die Beamten die Verdächtigen und warteten auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Fünf Tatverdächtige konnten schließlich festgenommen werden. Drei von ihnen sitzen in Haft. Die Bande soll mehr als ein Jahr Handel mit Cannabis und Kokain in nicht geringer Menge betrieben haben.

Zum ersten Mal schlug die Polizei am 5. März zu. An dem Tag konnten die Ermittler einen 33-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz bei einer Schmuggelfahrt festnehmen. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Seine 20-jährige Komplizin aus Geldern wurde wieder frei gelassen, weil es keine Haftgründe gab.