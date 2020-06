Auszeichnung durch Ministerin : Schülerzeitungswettbewerb: Dritter Platz für „Denkpause“

Kevelaer Per Videobotschaft hat Yvonne Gebauer die Sieger des Schülerzeitungswettbewerbs bekannt gegeben. Die Schulministerin zeichnete auch die „Denkpause“ aus, die einen dritten Preis gewann.

Großer Erfolg für die Schülerzeitung „Denkpause“ des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer. Bei Wettbewerb der rheinischen Sparkassen und zehn regionaler Tageszeitungen landete das Team aus der Marienstadt auf dem dritten Platz. Damit sicherte sich die Denkpause ein Preisgeld von 1000 Euro. Schulministerin Yvonne Gebauer und Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV), gaben die Preisträger am Dienstagnachmittag per Videobotschaft bekannt. Wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen gab es diesmal keine „echte“ Siegerehrung in Düsseldorf. Statt dessen werden die Kevelaerer ihre Urkunde per Post bekommen.