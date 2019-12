Besinnliches Konzert in Weeze : Timmermann-Gala füllt das Bürgerhaus

Mit der Band „Universum“ und vielen anderen Mitwirkenden sorgte Karl Timmermann (hinten, 2.v.l.) für weihnachtliche Stimmung im Weezer Bürgerhaus. Foto: Norbert Prümen (nop)

Weeze Die Veranstaltung in Weeze erlebte ihre dritte Auflage. Ein buntes Programm sorgte für besinnliche Stimmung. Der Reinerlös der Tombola in Höhe von 4000 Euro geht an das Lebenshilfe-Projekt „Weller Straße“.

Von Liss Steeger

Zur dritten Weihnachtsgala füllten Karl Timmermann und seine Freunde das Weezer Bürgerhaus komplett. Auch in diesem Jahr war der Reinerlös zugunsten des Arbeitskreises „Weeze hilft der Lebenshilfe“.

Mit Kindern der Petrus-Canisius-Schule und Sängerin Samira ­Szabowski eröffnete Timmermann mit bekannten und eigenen Weihnachtsliedern das Programm. Die 17 Kinder, die der Moderator und Sänger mit einbezog, waren überraschend textsicher und bekamen für ihren Auftritt als „Gage“ einen Schokoladennikolaus aus dem „Supermarktregal“.

Info Die Besetzung der Band „Universum“ Keyboard Guido Verhaelen (Ersatz für den erkrankten Uwe van Treeck) Bass Paul Polacek Schlagzeug Thomas Ruhnau Gitarren Heinz Sprünken, Peter Guretzki, Karl Timmermann

Als „Harry Potter vom Niederrhein“ wurde „Magic Heiner“ mit seiner fantastischen Zaubershow vorgestellt. Ob mit Tüchern, Karten oder Eiern: Heiner verblüffte nicht nur die Kinder mit Tricks, die vorgetäuscht nicht funktionieren wollten. Die Zuschauer erfuhren den Unterschied zwischen „palmieren“ und „blamieren“. „Magic Heiner“ Dünkelmann versetzte Doris später mit einer brennenden Zigarette in Angst und Schrecken und überraschte das Publikum mit seiner Hundepuppe Roko als exzellenter Bauchredner.

Besinnlich stimmte das Duo „Miikado“ (Rainer van Treeck und Chrisi Maas) mit Songs von Simon and Garfunkel auf der Gitarre und einem wunderbaren Gesang ein. Als Highlight glänzte „der Weezer Junge“ Mirza mit dem kraftvoll gesungenen „Ave Maria“ und „What a wonderful world“. Mit „Willkommen im Winterland“ begrüßte Alexandra Wessler das Publikum gesanglich.

Als Premiere gab es den Song „Dieser Weg“ aus dem von Timmermann geschriebenen Musical „Frieden ist ein Lächeln“. Eine weitere Kostprobe gaben Timmermann und Wessler mit dem Stück „In allen Herzen“ im zweiten Teil. Die Zumba-Gruppe „Aloima“ begeisterte mit zwölf Frauen mittleren Alters und ihrer Vortänzerin mit südamerikanischen Rhythmen. Beim „Eiswalzer“ („Was ist das für ein Vergnügen, übers Eis dahinzufliegen“), gesungen von Alexandra mit der Band „Universum“, animierten die Tänzerinnen zum Schunkeln. Mit den international bekannten Songs „Last Christmas“, „Run“ und „Driving home for christmas“ entließen „Universum“ und die Sänger das Publikum in die Pause.

Zwischen aktuellen Weihnachtsliedern mit Chor und „Universum“ gab es die Verlosung von vier wertvollen Gutscheinen und Preisen. Die Gewinner-Lose wurden von Kindern aus der Lostrommel gezogen und vom „Netzwerker“ der Gemeinde Weeze, Khalid Rashid, überreicht.

Der Reinerlös der Tombola belief sich auf 4000 Euro. Dieser Betrag kommt dem Lebenshilfe-Projekt „Weller Straße“ zugute. „Das angrenzende Grundstück für Tagespflege und Tagesbetreuung konnte bereits erworben werden. Wir befinden uns auf der Zielgeraden“, berichtete die Gesellschafterin der Lebenshilfe, Adelheid Ackermann. Sie ergänzte, dass mit dem Geld auf dem Außengelände ein Sinnesgarten entstehen soll.