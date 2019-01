Konzert: Eindrucksvoller Chorgesang in Wetten

Eindrucksvoller Chorgesang in Wetten

WETTEN Das Konzert in der St.-Petrus-Kirche fand anlässlich des Dreikönigsfestes statt. Die beiden Chöre Cäcilia Wetten und Kalobrhi Nettetal unterhielten mit ihrem Gesang die Besucher, die die Künstler mir viel Applaus bedachten.

Als plötzlich um 16.58 Uhr die Lichter in der Wettener St.-Petrus-Kirche gedimmt wurden, wussten alle, dass es jeden Augenblick losgehen wird. Die Streicher begannen, die ersten Töne in die Halle der nun knapp 549 Jahre alten Kirche zu schicken.

Am Eingang des Wettener Gotteshauses positionierten sich in elegant schwarzer Kluft die beiden Chöre, Cäcilia Wetten und Kalobrhi Nettetal, startbereit für den Beginn des einstündigen Dreikönigskonzerts. Der Name Kalobrhi entspricht den beiden Anfangsbuchstaben der Nettetaler Ortsteile Kaldenkirchen, Lobberich, Breyell und Hinsbeck, aus denen die ersten Mitglieder des 1994 gegründeten Vereins stammen.