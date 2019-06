Kultur in Kevelaer : Gitarristen erfolgreich beim Wettbewerb Jugend musiziert

Alessia Baumgart, Erik Tutsch und Paulina Heinrichs (v.l.) waren in Halle an der Saale erfolgreich. Foto: ja/privat

KEVELAER Alessia Baumgart, Paulina Heinrichs und Erik Tutsch nahmen am Bundeswettbewerb teil.

Die drei Kevelaerer Gitarristen Alessia Baumgart, Paulina Heinrichs und Erik Tutsch erreichten beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle an der Saale in der Alterstufe IV mit 21 von 25 Punkten einen hervorragenden dritten Preis. Dabei musste sich das Trio, das von seinem Gitarrenlehrer Markus Birkhoff aus Kevelaer über ein Jahr auf diesen Wettbewerb vorbereitet wurde, der als einer der bedeutendsten Jugendwettbewerbe in Deutschland gilt, gegen Gitarristen aller Bundesländer beweisen. Technische Genauigkeit verbunden mit einem warmen, runden Ton und feinsinnigem Zusammenspiel, überzeugte die Jury, die keine leichte Aufgabe hatte. Schließlich waren 17.000 junge Musiker angetreten, und nach Regional- und Landeswettbewerb schafften es immerhin noch 2870.