Medizinische Versorgung : Weeze begrüßt neuen Hausarzt Dr. Jan Kader

Blumenstrauß für den Doktor: Bürgermeister Georg Koenen (l.) begrüßte Jan Kader. Foto: Gemeinde Weeze

Weeze Dr. Jan Kader behandelt ab sofort seine Patienten in der Praxis am Kirchweg. Er tritt damit die Nachfolge des im vergangenen Jahr verstorbenen Dr. Martin Steiger an.

Gute Nachricht für die Menschen in Weeze: Ab sofort ist eine Lücke in der medizinischen Versorgung geschlossen. Der neue Hausarzt Dr. Jan Kader behandelt ab 1. April seine Patienten in der Praxis am Kirchweg 7. Der Mediziner tritt damit die Nachfolge von Dr. Martin Steiger an, der im vergangenen Jahr plötzlich gestorben war.

Der 45-jährige Familienvater, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Wesel lebt, war zuvor in der geriatrischen Abteilung im Velberter Klinikum Niederberg tätig. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie (Altersmedizin) und Hypertensiologie DHL (Bluthochdruck-Erkrankung). Sein Medizinstudium hat Jan Kader vor 20 Jahren am Universitätsklinikum Danzig absolviert. Seitdem hat er umfassende Berufserfahrung in den Bereichen der Inneren Medizin, Gastroenterologie, Kardiologie, Pulmonologie, Geriatrie und Hypertensiologie gesammelt.

Zu seinen Spezialitäten zählt die Ultraschall-Diagnostik inklusive der Echokardiographie (Herzultraschall) und Duplexsonographie (Ultraschall der Gefäße).