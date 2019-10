Vortrag : So klang das Platt zur Franzosenzeit am Niederrhein

So klang das Platt zur Franzosenzeit am Niederrhein

Dr. Georg Cornelissen referierte im Museum in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Dr. Georg Cornelissen berichtete auf unterhaltsame Art über die Entwicklung des Dialekts in der Region.

Platt ist ein wichtiger Teil des Niederrheins, und das schon seit einer sehr langen Zeit. Heutzutage sprechen immer weniger Menschen diesen Dialekt, und gerade darum ist es wichtig, an ihn zu erinnern und ihn aufrecht zu erhalten. Sprachwissenschaftler Dr. Georg Cornelissen vom Institut des Landschaftsverbandes (LVR) für Landeskunde und Regionalgeschichte veranstaltete jetzt seinen ersten „Vortragsnachmittag“ im Museum, an dem er die Geschichte des platten Dialekts erklärte und dabei vor allem auf das Platt in der Franzosenzeit einging.