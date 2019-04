Aktion in Weeze: Dr. Elke Kleuren-Schryvers im Kunstsalon 

Aktion in Weeze

WEEZE/KEVELAER Dr. Elke Kleuren Schryvers, Begründerin der Stiftung Aktion Pro Humanität (APH), wird am Freitag, 5. April, um 19 Uhr im fünften Kunstsalon auf Schloss Wissen von dem Aufbau der Kinderklinik und weiteren Hilfsprojekten in Benin berichten.

Es werden Kinderzeichnungen zu sehen sein, die Birgit Cornelia Schryvers und Bettina Hachmann mit Aidswaisenkindern in Gohomey, Benin, gemalt haben. Diese können erworben werden. Der Erlös geht an die neue Kinderstation in Gohomey.