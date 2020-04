Neue Aufgabe für Dominik Behet in Weeze : Der Feuerwehrmann und die Spürnasen

Weeze Dominik Behet ist neuer stellvertretender Leiter der Feuerwehr Weeze. Der 32-Jährige unterrichtet Spanisch und Geschichte an der Gaesdonck und ist ein echter Mann für alle Fälle. Eyka und Skadi sind stets an seiner Seite.

Ob unmittelbar vor der Haustür oder Tausende Kilometer entfernt. Dominik Behet ist zur Stelle, wenn seine Hilfe benötigt wird. Der gerade einmal 32-Jährige, der jetzt zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Weeze ernannt worden ist, hat schon viel erlebt. Vor allem jenen Spätsommertag im September 2017 wird er nie vergessen. Behet, der am Collegium Augustinianum Gaesdonck Spanisch und Geschichte unterrichtet, hatte soeben sein zweites Staatsexamen absolviert, als ihn das Kommando „Koffer packen“ ereilte. Der Weezer, der mütterlicherseits der bekannten Bäcker-Familie Willems entstammt, ist nämlich auch für die Hilfsorganisation „ISAR“ (International Search and Rescue“) tätig. „Einen Tag später saß ich schon im Flieger Richtung Mexiko, wo sich ein schweres Erdbeben ereignet hatte“, erzählt Behet. Ein Jahr zuvor hatte er bereits den Erdbebenopfern in Ecuador geholfen.

Zur Feuerwehr ist der junge Pä­dagoge eher zufällig geraten. Als Ausgleich zum Studium wollte er 2013 seinen Vierbeiner zum Rettungshund ausbilden lassen. Diese Möglichkeit bietet die Feuerwehr in Duisburg-Homberg. Von der Ausbildung profitieren inzwischen die Menschen am Niederrhein. Wenn jemand völlig die Orientierung verloren hat und als vermisst gemeldet wird, schlägt oftmals die Stunde von Dominik Behet und seinen Münsterländer-Hündinnen Eyka und Skadi. Die beiden Spürnasen haben schon etliche Male Menschen ausfindig gemacht und vor Schlimmerem bewahrt. Seit fünf Jahren ist er Mitglied der Feuerwehr in seinem Heimatort. Und schon haben ihn die Weezer Kameraden als Nachfolger von Gerd Ripkens vorgeschlagen, der aus Altersgründen in die Ehrenabteilung gewechselt ist. Die Bestätigung durch den Rat der Gemeinde war dann nur noch reine Formsache.