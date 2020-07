Fragen an den Star DJ beim Mini-Parookaville in Weeze : „Es gibt kein Rezept für einen Hit“

Fragen an den Star DJ beim Mini-Parookaville in Weeze

WEEZE Er gehört inzwischen zu den angesagtesten DJs. Tobias Topic alias DJ Topic hat die Charts mit seinem Hit „Breaking me“ gestürmt. Auch sein Song „Like I love you“ zusammen mit Nico Santos räumte ab.

Topic Alle Termin sind weggebrochen, alle Liveauftritte und Promosachen. Das ist unfassbar schade. Das Positive an der Sache ist, ich hatte mehr Zeit im Studio und um an neuen Songs zu arbeiten.

Persönlich DJ Topic heißt eigentlich Tobias Topic und kommt aus Solingen. Deshalb sei Weeze auch um die Ecke, wie er sagt. Hier ist er schon mehrfach bei Parookaville aufgetreten. Der Hit Ende 2019 erschien „Breaking Me“, eine Kollaboration mit dem schwedischen Sänger A7S. Die Single erreichte Top-10-Platzierungen in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Mit „Breaking Me“ erreichte Topic auch erstmals die britischen Singlecharts und seine erste Nummer 1 Platzierung in den portugiesischen Charts. In den USA dominierte er die Dancecharts.

Topic Das kommt auf die Größe an. „Breaking me“, das weltweit auf Platz acht ist und gerade auch in den USA richtig einschlägt, damit habe ich persönlich nie gerechnet. Das war nie mein Ziel, weil es unerreichbar für mich war. Wenn ich sage, das ist jetzt das Erfolgreichste, was ich je gemacht habe, dann bin ich schon happy damit. Ich mach mir jetzt nicht den Druck.

Topic Puh, gute Frage. Ich bin glücklich vergeben. Ich denke momentan noch überhaupt nicht an Hochzeit. Ich glaube ich bin so einer, der auch happy sein kann, ohne zu heiraten. Aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache. Wahrscheinlich werde ich es dann auch irgendwann mal machen.

Topic Das gibt es glaube ich wirklich, ja, dass die Musik nur vom Band kommt. Nämlich wenn es so ganz krasse Shows gibt mit Lichtershow und Visuals. Aber ich habe gehört, dass man auch live spielen kann und trotzdem alles sehr synchron ist. Ich persönlich spiele einfach nur live. Es macht einfach viel, viel mehr Spaß und man kann sich immer noch an die Leute anpassen. Wenn alles vom Band kommt, stehen 60 oder 90 Minuten fest und man kann sich null an die Leute anpassen. Man kriegt als DJ ein Gefühl dafür, ob die Leute eher einen etwas härteren Sound feiern oder progressiveren oder gechillteren. Und deshalb spiele ich immer live. Das ganze Drehen an den Knöpfen ist dann einfach dazu da, um die Songs übereinanderzumischen. Es gibt den Equalizer, der macht die Bässe weg und natürlich die Regler um den einen Song leiser, den anderen lauter zu machen. Dann gibt es auch noch Effekte wie Hall und Echo.