Abend mit den Landratskandidaten in Kevelaer : Diskussion vor vollen Stuhlreihen: die Corona-Verordnung erlaubt es

Kevelaer Bei der Podiumsdiskussion in Kevelaer zum Thema Sport mit den Landratskandidaten war es manchem im Saal zu eng. Doch inzwischen ist kein Abstand mehr nötig.

Wahlkampf in Corona-Zeiten ist ohnehin ein Problem. Manches findet gar nicht statt, einiges im Internet und bei Veranstaltungen in der Realität sind Sicherheit und Abstand die obersten Gebote. Daher wunderte es manchen, dass die Besucher bei der Podiumsdiskussion mit den Landratskandidaten zum Thema Sport im Konzert- und Bühnenhaus ungewöhnlich eng zusammenrückten. Vor allem in den ersten Reihen saßen die Gäste ohne Maske eng an eng, was unter anderem in den Sozialen Medien für Kritik sorgte und die Frage aufwarf, ob gegen Abstandsgebote verstoßen worden war.