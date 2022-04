Aktionen in den Osterferien : Digitale Schatzsuche in Kevelaer

Geocaching kann in Kevelaer mit einem Osterspaziergang mit der ganzen Familie kombiniert werden. Foto: Stratmann/Dennis Stratmann

Kevelaer Zu Ostern werden traditionell Eier versteckt. Die Marienstadt taucht bei der Suche ins digitale Zeitalter ein. In den Ferien gibt es eine besondere Geocaching-Aktion, bei der verschiedene „Schätze“ gefunden werden müssen.

Die Osterferien laufen bereits, und jetzt steht das lange Osterwochenende an. Eine Zeit, in der es vor allem viele Familien nach draußen zieht. Das Team von Kevelaer Marketing ist sicher, dass die Marienstadt das passende Ziel für diese Zeit ist. Die Tourismus-Abteilung hat eine ganze Reihe von Programmpunkten zusammengestellt. „Denn es muss nicht immer in die Ferne gehen, stattdessen könnten Tagestouren für Abwechslung sorgen“, meint das Team aus Kevelaer. Bis zum 24. April dreht sich in der Wallfahrtsstadt alles um das Thema Ostern. Einzelpersonen und Familien sollen mit der Osteraktion gleichermaßen angesprochen werden.

Geocaching Die Ostereiersuche gehört für viele zum Fest einfach dazu. Inzwischen ist die Suche aber längst auch in Kevelaer im digitalen Zeitalter angekommen. Geocaching heißt der Trend, der auch viele Fans am Niederrhein begeistert. Dabei geht es um eine digitale Schatzsuche, bei der über Koordinaten bestimmte Orte gefunden werden müssen. Das Team aus Kevelaer hat für die Ferien eine ganz besondere Aktion für Geocacher gestartet. Vier Geocaches, wie die versteckten „Schätze“ heißen, warten in Kevelaer und Umgebung darauf, gefunden zu werden. Dabei gleicht die Schatzsuche einer kleinen digitalen Schnitzeljagd. Denn an den Verstecken gibt es jeweils Hinweise zu einem letzten Cache – nur wer alle „Schätze“ gefunden hat, kann auch den finalen Geocache finden. Die Aktion startet am Samstag, 16. April, und endet mit dem Ende der Osterferien am Sonntag, 24. April.

Tolle Osteraktionen, wie die Suche nach den "K-Eiern", erwarten die kleinen und großen Kevelaer-Gäste in den Osterferien. Foto: Stadt Kevelaer

Geocaching ist kinderleicht. Das einzige, was benötigt wird, ist ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Handy. Zudem ist es sinnvoll, einen Stift und einen Block für Notizen mitzubringen. Das GPS-Gerät navigiert die Geocacher zu den eingegebenen Koordinaten. Dort ist ein sogenannter Cache versteckt, den es zu finden gilt. Jeder, der diesen in seinem Versteck findet, darf sich in das im Cache befindliche „Logbuch“ eintragen. Dieses fungiert als eine Art Gästebuch, in dem jeder Fund mit Name und Datum dokumentiert wird. Alle Infos zu der digitalen Schatzsuche und vor allem die wichtigen Koordinaten für die vier Startpunkte in Kervenheim, Twisteden, Wetten und Winnekendonk gibt es ab Samstag auf der Internetseite www.kevelaer-tourismus.de und in den sozialen Medien.

Spielplätze und Naturerlebnis für Familien Ausgerüstet mit dem richtigen Link zu „Outdooractive“ oder der Wanderpostkarte aus der Tourist Information kann der besondere Ausflug im Solegarten St. Jakob am Gradierwerk starten. Nachdem hier schon die ersten Aktivitäten für Spaß gesorgt haben, führt die Familientour durch Kevelaers Natur, aber dennoch zentrumsnah zu fünf verschiedenen Spielplätzen und -oasen. Da empfiehlt es sich, die Picknickdecke und Proviant einzupacken, um einmal ganz ohne Blick auf die Uhr die gemeinsame Zeit zu genießen. Unterwegs erfreuen die blühenden Bäume und Sträucher die Gemüter und laden zum Raten der Pflanzenart ein.

Bummel durch die Innenstadt mit Ostereiersuche In den gesamten Osterferien sollte jeder die Schaufenster in der Innenstadt genau im Blick haben. Denn in vielen Fenstern verstecken sich die Ostereier des Kevelaer Marketings. Diese gilt es zu zählen. Wer die richtige Anzahl errät, hat die Chance auf einen Preis. „Als Gewinne locken eine Familien-Jahreskarte für das Keveleaerer Freibad, Jahreskarten für die Bauernhof-Erlebnisoase „Irrland“ in Twisteden sowie Kevelaer-Cards“, erläutert Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings. Die Teilnahme ist leicht: einfach den QR-Code in den Schaufenstern scannen.

Ein besonderer Gruß am Ostersonntag Die Gästeführerinnen der Wallfahrtsstadt freuen sich auf viele nette Kevelaer-Gäste. Diese dürfen sich am Vormittag über einen Ostergruß auf den Kevelaerer Einkaufsstraßen in der Innenstadt freuen, der natürlich persönlich überreicht wird.

Am Ostermontag wird Kunst zur Leidenschaft Willkommen zur Stadtführung auf den Spuren der Wallfahrtsgeschichte. Unter dem Motto „Kunst ist Leidenschaft“ steht die Führung am Ostermontag, 18. April, um 14 Uhr ab Priesterhaus. Mit einem kleinen Bildchen fing alles an. Fortan zierten Kunst und Kunstwerke die wichtigsten Fassaden, Fenster und Portale der Innenstadt und des Wallfahrtsbereichs. So manch‘ bewundernswertes Werk prägt die Stadt wie kein anderes. So feiern in diesem Jahr gleich zwei Werke des Künstlers Bert Gerresheim ihr Jubiläum. Die Teilnehmer erfahren viel über die Kunst und das Kunsthandwerk, die Kevelaer bis heute bereichern. Wer mitgehen möchte, kann einfach um 14 Uhr zum Priesterhaus kommen. Die Teilnahme kostet sechs Euro, Kinder bis fünf Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro.