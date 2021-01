Digitalisierung in Zeiten von Corona : Im Lockdown geht der Pfarrer ins Netz

Kevelaer/Issum/Geldern Statt „live“ treffen sich die Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kevelaer zu Online-Gottesdiensten. Mit Videochat und Briefen bleibt man in Kontakt. In St. Maria Magdalena Geldern gibt es noch Präsenzgottesdienste.

Es ist schon ein kleines Ritual. Wenn Anneke Meredig am Sonntag vom Joggen kommt, geht es auf die Couch und von da direkt in den Gottesdienst. Der Weg mit dem Fahrrad zur Kirche oder zu Fuß entfällt. Der Lockdown verbannt die Gottesdienstbesucher in das heimische Wohnzimmer. Normalerweise würde die Kevelaererin ihre Freunde und Bekannten in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (EFG) in der Händelstraße in Kevelaer treffen. Aber da auch weiterhin Kontaktbeschränkungen wegen der Pandemie gelten, finden die Gottesdienste online statt. Am Anfang sei sie nur Zuschauerin gewesen, sagt Anneke Meredig, mittlerweile macht sie mit, auch wenn es sich am Anfang merkwürdig angehört und angefühlt hat, im eigenen Wohnzimmer zu singen statt mit vielen in der Kirche. Auch andere Treffen finden in Online-Meetings statt. Es ist anders als sonst. „Man muss dran denken, das Mikrofon einzuschalten und damit nicht alle durcheinanderreden, hilft es, ein Zeichen zu geben“, erklärt Anneke Meredig. Gerade für ältere Menschen sei das nicht immer einfach. „Der direkte Kontakt, die vertrauten Gespräche, das fehlt am meisten“, fasst die Kevelaererin zusammen. Und dennoch: Jede Kirchengemeinde macht das für sich beste Angebot, um seine Mitglieder, Freunde und Nachbarn auf dem Laufenden zu halten, Kontakte weiterhin zu pflegen und praktische Hilfe anzubieten, sind die Mitglieder der Kevelaerer EFG überzeugt. „E-Mails versenden, Tür-, Fenster- oder Balkongespräche mit ausreichend Abstand, Postkarten und auch Briefe sind zum Glück trotzdem möglich“, nennen die Mitglieder Beispiele, was alles noch geht, um Nähe aufzubauen. Bei einem Videotelefonat kann man sogar zusammen Kaffee oder Tee trinken.