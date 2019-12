Projekte im Gelderland : Was 2020 alles fertig werden soll

Das beleuchtete Gradierwerk in Kevelaer. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Gelderland Der Pilgergarten St. Jakob in Kevelaer, der Bahnhofsplatz und das Kapuziner-Tor in Geldern oder der geplante Aufstieg des SV Straelen in die Regionalliga: Im Gelderland sollen 2020 viele Projekte abgeschlossen werden. Ein Überblick.

Diese Maßnahmen sollen 2020 in den Südkreis-Kommunen umgesetzt werden:

Kevelaer Es ist das Prestigeprojekt der Stadt: der Pilgergarten St. Jakob auf der Hüls. Wie sich der Bereich präsentieren wird, ist bereits jetzt zu sehen. Das Hotel ist eröffnet, auch das Restaurant und das Medizinische Versorgungszentrum, und auch beim Gradierwerk rieselt die Sole bereits seit einigen Wochen den Schwarzdorn herunter. Wer sich in der Nähe aufhält, kann die Kevelaerer Meeresbrise schon deutlich spüren. Die offizielle Eröffnung steht für 2020 an. Dann wird sich auch zeigen, ob das Ziel erreicht werden kann, die Hüls und die City miteinander zu verbinden.

Info Ulrich Francken seit 2001 Bürgermeister in Weeze Die Bürgermeister-Amtszeiten: Kevelaer Dominik Pichler (seit 2015) Geldern Sven Kaiser (2015) Weeze Ulrich Francken (2001) Issum Clemens Brüx (2015) Straelen Hans-Josef Linßen (2014) Wachtendonk Hans-Josef Aengenendt (2015) Kerken Dirk Möcking (2009)

Ebenfalls in der Nähe soll mit dem Skatepark eine Attraktion für Kinder und Jugendliche entstehen. 2020 werden sie dort vermutlich aber noch nicht über die Halfpipe rasen können. Geplant ist, dass mit dem Bau im September begonnen wird. Man kann sich also zumindest schon mal einen Eindruck davon verschaffen, wie die Anlage neben dem Jugendzentrum aussehen wird. In der Innenstadt wird es vor allem um die Planungen für Kapellenplatz und Peter-Plümpe-Platz gehen, die prägenden Bereiche der City. Dass im kommenden Jahr bereits gebaut wird, ist eher unwahrscheinlich. Beim Kapellenplatz wäre das zumindest Ende 2020 denkbar. Beim Peter-Plümpe-Platz wird es hingegen vor allem darum gehen, einen Entwurf für die Neugestaltung zu verabschieden.

Weeze In Weeze wird 2020 das Thema Schule mitbestimmend sein. Bekanntlich gibt es keine weiterführende Schule mehr, seit die Gesamtschule ihren Standort in Weeze schloss. In dieses Gebäude soll die Petrus-Canisius-Grundschule einziehen. Die Umbauarbeiten sollen 2020 beginnen, der Umzug der kompletten Schule wird voraussichtlich 2021 erfolgen. 2020 wird aber auf jeden Fall die Frage zu klären sein, ob es doch noch eine Chance für das Schulkonzept von Kokon gibt. Die Initiative wäre auch gerne in das frühere Gesamtschul-Gebäude gezogen. Noch ist offen, ob sich die Idee der besonderen Schule für Kokon noch in Weeze umsetzen lässt.

Eine weitere wichtige Frage für 2020 ist die Entwicklung des Flughafens. Gerade haben Gemeinde und Kreis rund zwei Millionen Euro Überbrückungshilfe bereitgestellt. Betont haben aber alle, dass diese Zahlung keine Dauerlösung sein kann. Das bedeutet: Auf Dauer muss der Airport alleine fliegen.

Geldern Intensiv debattiert wurde zuletzt über das neu gestaltete Bahnhofs-Areal. Ins Rollen brachte die Debatte Bürgermeister Sven Kaiser, der im Bau- und Planungsausschuss äußerte, dass ihm das Erscheinungsbild rund um den ehemaligen Rheinischen Hof überhaupt nicht gefalle. Innerhalb der Fraktionen herrschte ebenfalls Unzufriedenheit: Asphalt, Beton und zu wenig Grün. Noch ist die Umgestaltung zwar nicht ganz abgeschlossen, es fehlen noch Bäume und Pflanzen. Klar ist aber bereits, dass auf jeden Fall nachgebessert werden soll, insbesondere bei der Begrünung. Ende November hieß es, dass im April alles fertig sein soll. Nach wie vor geplant ist auch noch eine Gastronomie für den Bahnhofsplatz, Gespräche laufen derzeit.

Das neu gestaltete Bahnhofs-Areal in Geldern. 2020 wird es noch Nachbesserungen geben, weil Verwaltung und Politik unzufrieden sind. Foto: Adrian Terhorst

Ein Großprojekt, das seinem Zeitplan hinterherhinkt, ist das Kapuziner-Tor. Zuletzt ging Investor Reinhard Fleurkens davon aus, dass die Fertigstellung im dritten Quartal 2020 erfolge. Ursprünglich sollte es schon bis Ende 2019 fertig sein. Verzögerungen hatte es gegeben, als Experten vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) bei Untersuchungen des Geländes auf Mauern aus dem 14. Jahrhundert stießen. Die Abrissarbeiten des Berufskollegs, dessen Platz das Kapuzinertor einnimmt, dauerten bis Ende Februar 2019. Bis April sollen die Hochbau-Arbeiten abgeschlossen sein.

Schon relativ weit sind die Bauarbeiten am alten Finanzamt. Dort entstehen das „Ja-Hotel“ der Familie Janssen, die auch den Seepark betreibt, sowie ein neues Ärztezentrum. Hotel wie Ärztehaus sollen 2020 eröffnen. Für das Hotel gibt es auch bereits ein Datum: An Ostern 2020, also um den 10. April herum, sollen die Türen für die ersten Gäste öffnen.

Mit einigem Aufwand verbunden sein dürfte auch der (restliche) Schulumzug der Realschule An der Fleuth von der Königsberger Straße an den Westwall. Etwa die Hälfte der Schüler ist bereits dort untergebracht. Im Sommer folgt der Rest. Der bisherige Standort wird für die Gesamtschule benötigt. Im Sommer 2021 soll dann der Komplett-Umzug in den geplanten Neubau am alten Standort der Geschwister-Scholl-Schule folgen.

Straelen Im Zeichen des Sports steht ein Projekt von Hermann Tecklenburg. Er möchte 2020 mit seinem SV Straelen den Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga realisieren. „Die Chance auf den Aufstieg habe ich vor dem ersten Spieltag bei 90 Prozent gesehen“, sagte er zuletzt im RP-Interview. „Und sie hat sich ja nicht gerade verschlechtert.“ Nach 18 von 34 Spieltagen ist das Team von Trainerin Inka Grings der Konkurrenz weit enteilt, liegt bei einem Spiel weniger zehn Punkte vor dem Tabellenzweiten 1. FC Monheim. Wenn also nichts Außergewöhnliches passiert, dürfen sich die ­Straelener wieder auf Heimspiele gegen Rot-Weiß Oberhausen oder Alemannia Aachen freuen.

Hermann Tecklenburg und sein SV Straelen stehen vor dem Wiederaufstieg in die Regionalliga. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bei der Gestaltung der Innenstadt wird Teil drei des Wallumbaus fertig werden: der Südwall. Nach Kritik an Teil eins, dem Nordwall, ist das Projekt mittlerweile bei den Bürgern angekommen und wird angenommen.

Wie es mit dem Issumer Rathaus weitergeht, ist nach wie vor unklar. Foto: Bianca Mokwa

Issum Im Frühjahr soll der Kirchplatz in Sevelen umgebaut sein. Er ist dann barrierefrei, wie der Rest des Ortskerns. Im Rahmen der Ortskernerneuerung hat sich das Erscheinungsbild des Hexenlandes verändert. Nicht vor Ende des Jahres ist mit der Eröffnung eines neuen Kindergartens der Lebenshilfe in Issum zu rechnen. Er entsteht auf der Ecke Waldstraße/Pappelstraße. Als Übergangslösung erhält der bestehende Lebenshilfe-Kindergarten Arche Noah Container-Module, die zusätzlichen Platz für eine Gruppe mit 25 Kinder bieten. Politik und Verwaltung werden auch über den Umbau oder Neubau des Issumer Rathauses beraten. Die Politik will wissen, wie viele Arbeitsplätze benötigt werden und welche Sanierungsmaßnahmen nötig sind und dann nach Faktenlage entscheiden.

Kerken Nieukerk verfügt für einen Ort dieser Größenordnung über ein beachtliches Einzelhandelsangebot. Der große Vorteil ist, dass die Einkaufszone nicht zu weit verstreut, sondern relativ kompakt ist. Mit diesem Pfund will Kerken wuchern. Mit Mitteln aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) wird der Bereich um die Krefelder Straße optisch aufgewertet. In Aldekerk wird mit Verspätung die Mensa der Gesamtschule fertig. Sie kann auch als Bürgersaal genutzt werden, erste Buchungsanfragen liegen im Rathaus vor. Der Platz vor der Schule wird ebenfalls mit Mitteln aus dem IHK neu gestaltet werden.