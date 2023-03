Zeuge verstrickt sich in Widersprüche Bewährungstrafe für zwei Weezer

Dass die beiden Angeklagten aus Weeze das Amtsgericht Geldern als freie Männer verlassen, das klingt erst einmal abenteuerlich, wenn man hört, was ihnen von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wurde: Im September 2021 sollen die beiden gewaltsam in einen Wohncontainer in Weeze eingestiegen seien. Unter anderem sollen sie dabei zwei Zeugen, einer davon 20 Jahre alt, mit einer Pistole und einem Messer bedroht haben. Und dabei 60 Euro Bargeld, ein Handy, eine Playstation samt Controller und zwei Äxte mitgenommen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete: Schwerer Raub. Davon blieb am Ende nicht mehr viel übrig.