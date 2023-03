Schlüssel und Papiere im Büro erbeutet Diebe stehlen Opel Meriva aus Autowerkstatt in Weeze

Am Mittwoch gegen 1.20 Uhr haben zwei Zeugen auf der Katharinenstraße in Weeze einen Fahrzeugdiebstahl beobachtet die Polizei informiert. Unbekannte Täter hatten die Scheibe eines Fensters der dortigen Autowerkstatt eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. In zwei Büros suchten die Unbekannten nach Beute und entwendeten mehrere Fahrzeugscheine und -schlüssel. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Bundesstraße 9 mit einem schwarzen Opel Meriva mit dem Kennzeichen KLE - JT 60, den sie mit Originalschlüsseln aus der Werkstatt stahlen. Hinweise an die Kripo Goch unter 02823 1080.