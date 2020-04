Ärgerlicher Diebstahl in Weeze : Dreist: Diebe stehlen Klopapier aus Friedhofs-WC

Weeze War es einfach nur Vandalismus oder hat es mit Corona zu tun? In Weeze stahlen Unbekannte auch Klopapier vom WC auf dem Friedhof.

Ein Friedhof ist eigentlich ein besonders sensibler Bereich. Schließlich hat er für viele Menschen eine besondere Bedeutung, vor allem wenn dort liebe Angehörige begraben sind. Doch offenbar sich inzwischen auch Friedhöfe nicht mehr vor Vandalen sicher. In Weeze gab es in jüngster Zeit Beschwerden über Beschädigungen auf der Toilette am katholischen Friedhof. Unter anderem war die Beleuchtung hier mutwillig zerstört worden. Da es sich dabei nicht um einen Dumme-Jungen-Streich, sondern um Sachbeschädigung handelt, zeigte die Gemeinde Weeze den Fall bei der Polizei an. Bislang gebe es aber noch keinen Hinweis auf den Tätern.