Dreister Diebstahl in Winnekendonk : Diebe stehlen Kupfer von Dach der Kita Sterntaler

Dreister Diebstahl in Winnekendonk

Winnekendonk Dreiste Diebe haben offenbar vor Weihnachten einen Kindergarten in Winnekendonk heimgesucht. Sie hatten es auf Kupfer vom Dach abgesehen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 20. Dezember bis zum 21. Dezember an der Kita Sterntaler an der Straße Neuer Markt zu einem Diebstahl.