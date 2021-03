Noch keine Spur nach dreistem Diebstahl in Kevelaer : Polizei fahndet mit Fotos nach Opferstock-Räuber aus der Basilika

Noch keine Spur nach dreistem Diebstahl in Kevelaer

Kevelaer Ein Unbekannter hatte die 30 Kilogramm schweren Tische komplett aus der Kirche getragen. Er wurde dabei von den Kameras im Gotteshaus gefilmt.

Dass inzwischen auch in den Kirchen die Opferstöcke geplündert werden, ist mittlerweile leider fast an der Tagesordnung. Der Fall in der Basilika im Januar war allerdings schon von einem ganz anderen Kaliber. Wie berichtet, hatte ein Unbekannter dort gleich dreimal zugeschlagen.