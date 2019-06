Uedem : Waldorfschule zieht in Uedem ein

UEDEM/WEEZE Elterninitiative bereitet sich auf das erste Schuljahr in der Hanns-Dieter-Hüsch-Verbundschule vor.

Die Waldorf-Initiative Niederrhein Aue steht kurz vor ihrem Ziel. Nachdem der Rat der Gemeinde Uedem einstimmig dem Einzug der neuen Waldorfschule in die Räumlichkeiten der auslaufenden Hanns-Dieter-Hüsch-Verbundschule zugestimmt hat, wurden jetzt die entsprechenden Verträge von Stadt und Eltern unterzeichnet. Jetzt steht nur noch die Genehmigung der Bezirksregierung aus, die alle notwendigen Unterlagen zur Schulgründung vorliegen hat. Die Elterninitiative geht davon aus, dass sie in Kürze grünes Licht aus Düsseldorf bekommt, um rechtzeitig alle Vorbereitungen für das erste Schuljahr der neuen Waldorfschule treffen zu können, das nach den Sommerferien beginnen soll.

Wie berichtet, war die Elterninitiative Niederrhein-Aue erst vor rund anderthalb Jahren in Rees von Eltern gegründet worden, die die erste Waldorfschule im Kreis Kleve ins Leben rufen wollten. Als größtes Problem sollte sich dabei die Standortsuche erweisen. Nachdem die Eltern Gespräche mit mehreren Kommunen und Privatleuten geführt hatten, zeichnete sich Anfang des Jahres ab, dass die Schule in Bedburg-Hau unterkommen würde. Ein kurz bevorstehender Vertragsabschluss war jedoch in letzter Minute gescheitert. Relativ kurzfristig kam dann die Lösung mit Uedem zustande.

Mit Nicole Fröhlich, die momentan noch in der Waldorfschule Dinslaken unterrichtet, steht auch schon eine Gründungslehrerin für die Schule in Uedem fest. Auch weitere Klassen- und Fachlehrer möchten an der neuen Schule unterrichten. Drei Vereinsgründungen haben die Eltern in der Zwischenzeit vorgenommen. Es gibt jeweils einen Trägerverein für die Schule und den ebenfalls geplanten Kindergarten sowie einen Förderverein für beide Projekte. Sitz der Vereine ist Rees.