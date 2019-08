WEEZE : Die Umgestaltung der Niers am Tierpark beginnt

Die Umgestaltung der Niers am Tierpark beginnt

Die Grafik des Niersverbandes zeigt: So soll die Niers später am Tierpark verlaufen. Foto: ja/Niersverband

WEEZE Die Niers soll sich natürlich weiterentwickeln. Damit das möglich ist, sind einige Maßnahmen nötig, die momentan in unmittelbarer Nachbarschaft zum Weeze Tierpark umgesetzt werden. Nachdem der Niersverband bereits im Frühjahr diesen Jahres bauvorbereitende Maßnahmen im Tierpark Weeze durchgeführt hat, beginnen nun die eigentlichen Erdarbeiten zur Niersumgestaltung.

So sehen die Planungen aus: Es wird ein leicht geschwungener Gewässerlauf mit abgeflachten Ufern, einem Altarm und abgesenkten Auenbereichen entstehen.

Bäume, Astwerk und Wurzelstöcke werden als so genanntes „Totholz“ in die Niers eingebaut und in den Böschungen sowie der Sohle verankert. Dieses Totholz bietet vielen wassergebundenen Tierarten der Niers Lebensgrundlage, Kindestube und Schutzzone.