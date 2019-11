Theater in Kevelaer : Vorgezogenes Silvester auf der Bühne

Kevelaer Die Theatergruppe 4c variierte die bekannte „Dinner for one“-Vorlage mit dem Stück „Miss Sophies Erbe“.

Es fühlte sich im ersten Moment ein wenig an, als wäre Silvester. Die Theatergruppe 4c präsentierte am Wochenende ihr alljährliches Stück und baute dabei auf einen bekannten Sketch auf, der in den deutschen Wohnzimmern an Silvester nicht fehlen darf – „Dinner for one“.