Verkehr in Wemb : Ausweichverkehr sorgt in Wemb für Ärger

Wemb Anders als gewohnt muss der Verkehr durch die Ortschaft fahren. Die Straße „Auf der Schanz“ wird gerade umgestaltet und ist daher gesperrt.

Die Straße „Auf der Schanz“ mitten in Wemb wird gerade umfangreich umgestaltet. Ziel sei es, dass der Bereich an Bürgerhaus und Kirche einen stärkeren Zentralitäts-Charakter bekommt, erläutert Wilhelm Moll-Tönnessen vom Bauamt. Dazu sollen die Flächen vor Kirche und Bürgerhaus optisch mehr in die Straße einbezogen werden. Dadurch soll erreicht werden, dass in dem Ort auch tatsächlich nur 50 Stundenkilometer gefahren werden. Bisher wird dort öfter schneller gefahren, weil die Straße dazu einlädt.