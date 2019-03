Besonderer Stadtvortrag: Die starken Frauen von Kevelaer

KEVELAER Maria Wackers, Helene Stummel oder Mechel Schrouse: Stadtführerin Margret Meurs würdigte die Pionierarbeit von Kevelaerinnen. Interessierte ließen sich durch sie in eine andere Zeit führen.

Frauen, die den Männern unterstellt waren. Frauen, die nur auf Erlaubnis des Mannes einen Beruf erlernen durften. Wer lesen oder schreiben konnte, wurde Nonne oder Lehrerin, durfte aber nicht heiraten. Für viele Menschen ein altbekanntes Bild von früher. Doch viele Frauen hatten schon damals das Bestreben, mehr aus sich zu machen. „Sie vermitteln uns heute ein Stück Zeitgeschichte“, so Margret Meurs, die jetzt bei einem Stadtrundgang „Frauen in Kevelaer — vorgestern, gestern, heute“ in den Fokus stellte. Diesmal erläuterte sie das Thema ausnahmsweise im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer. Geschuldet war die Umstellung dem nassen und stürmischen Wetter.